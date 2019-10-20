В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

ВОЛГОГРАД, 20 окт — РИА Новости. Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

По информации ведомства, два дня назад в полицию Волгограда обратилась дочь помощницы заведующей детским садом с заявлением о том, что ее мать пропала. По данным СК, женщина не вышла на работу 16 октября, и ее коллеги пытались дозвониться ей, но ответил незнакомый мужской голос, который пытался изобразить женский и сообщил, что находится на больничном.

В ходе розысков, сообщает следствие, выяснилось, что пропавшая состояла в отношениях с мужчиной, который доставлял продукты питания в детсад, именно с ним накануне исчезновения она уехала с работы. Мужчина был задержан и сначала отрицал свою причастность к исчезновению женщины, но потом во всем признался и показал место, куда спрятал тело. По информации ведомства, подозреваемый убил женщину после упрека в том, что она его содержит.

"Убитая была обнаружена в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от механической асфиксии", — говорится в сообщении ведомства.