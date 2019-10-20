В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП

Врачи во время операции

КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Десять граждан Украины пострадали в ДТП с автобусом в Венгрии, трое из них уже прооперированы, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его данным со ссылкой на консульство в Венгрии, ДТП произошло в субботу.

"В соответствии с полученными от полиции данными, водитель микроавтобуса Mercedes результате превышения скорости не справился с управлением транспортного средства, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины", - приводит слова Погорельцева агентство УНН