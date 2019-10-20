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РИА Новости

В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП

12:11 20.10.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Десять граждан Украины пострадали в ДТП с автобусом в Венгрии, трое из них уже прооперированы, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По его данным со ссылкой на консульство в Венгрии, ДТП произошло в субботу.
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"В соответствии с полученными от полиции данными, водитель микроавтобуса Mercedes результате превышения скорости не справился с управлением транспортного средства, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины", - приводит слова Погорельцева агентство УНН.
Он отметил, что все пострадавшие доставлены в больницу, трем гражданам были сделаны операции. Консульство держит на контроле ситуацию.
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