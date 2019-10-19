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РИА Новости

ГПУ не допустила к аттестации двух прокуроров по делам Евромайдана

16:15 19.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014
КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана, заявил в комментарии украинскому изданию "Громадское" Донской.
В связи с реформой органов прокуратуры было принято решение провести аттестацию всех сотрудников. Для допуска к аттестации нужно было подписать заявление специального образца. В нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять. "Согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятия решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в заявлении, которое предлагала подписать ГПУ.
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По словам Донского, он и Горбатюк написали заявление на прохождение аттестации не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их не допустили.
"Для меня категорически неприемлемо давать добровольное согласие на использование анонимной информации без подтверждения при прохождении аттестации. Если кто-то считает это законным, то пусть это делает, но зачем требовать добровольное согласие. По моему мнению, это незаконно", - отметил Донской.
Он пояснил, что в законе, которым предусмотрена процедура аттестации, нет требования, указанного в заявлении. Донской добавил, что заинтересован в том, чтобы продолжить работать в прокуратуре, и намерен пройти аттестацию, но в порядке, определенном законом.
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В законе предусмотрено, что увольнение прокурора возможно в случае, если не было заявления об аттестации, но и Донской, и Горбатюк подали заявления. Поэтому в случае увольнения они могут обжаловать такое решение через суд.
Ранее генпрокуратура по аналогичной причине уволила трех следователей, которые занимались расследованием дел Евромайдана.
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