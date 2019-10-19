ГПУ уволила трех следователей, занимавшихся делами Евромайдана

КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Евромайдана, сообщил в интервью "Громадскому радио" прокурор департамента Алексей Донской.
"По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний - заместитель руководителя управления Юрия Горбатюка. Следователей освободили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой", - пишет издание.
По словам Донского, прокуроры и следователи настаивают на том, чтобы механизм переаттестации прокуроров был прозрачным.
Представитель управления специальных расследований считает, что увольнение следователей из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.