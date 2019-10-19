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РИА Новости

ГПУ уволила трех следователей, занимавшихся делами Евромайдана

15:40 19.10.2019 (обновлено: 16:08 19.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Евромайдана, сообщил в интервью "Громадскому радио" прокурор департамента Алексей Донской.
"По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний - заместитель руководителя управления Юрия Горбатюка. Следователей освободили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой", - пишет издание.
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По словам Донского, прокуроры и следователи настаивают на том, чтобы механизм переаттестации прокуроров был прозрачным.
Представитель управления специальных расследований считает, что увольнение следователей из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.
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