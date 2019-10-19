ГПУ уволила трех следователей, занимавшихся делами Евромайдана

"По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний - заместитель руководителя управления Юрия Горбатюка. Следователей освободили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой", - пишет издание.