Самолет, севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе, вылетел в Москву

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia (бывшая "Нордавиа"), вынужденно севший в Красноярске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
По данным авиакомпании, сообщивший о якобы взрывном устройстве на борту самолета из Улан-Удэ оказался опоздавшим пассажиром, он задержан.
"Самолет авиакомпании "Нордавиа" отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово в 19:00 (15.00 мск - Прим. ред) после полного осмотра борта и досмотра багажа пассажиров. Устройств, угрожающих жизни пассажиров, найдено не было", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в общей сложности борт провел в аэропорту четыре часа.