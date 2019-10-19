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РИА Новости

Самолет, севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе, вылетел в Москву

15:46 19.10.2019 (обновлено: 15:51 19.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Емельяново" в Красноярске
Аэропорт Емельяново в Красноярске
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Емельяново" в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia (бывшая "Нордавиа"), вынужденно севший в Красноярске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
По данным авиакомпании, сообщивший о якобы взрывном устройстве на борту самолета из Улан-Удэ оказался опоздавшим пассажиром, он задержан.
"Самолет авиакомпании "Нордавиа" отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово в 19:00 (15.00 мск - Прим. ред) после полного осмотра борта и досмотра багажа пассажиров. Устройств, угрожающих жизни пассажиров, найдено не было", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в общей сложности борт провел в аэропорту четыре часа.
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МоскваУлан-УдэКрасноярскНордавиаПроисшествия
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