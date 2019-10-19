Самолет, севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе, вылетел в Москву

"Самолет авиакомпании "Нордавиа" отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово в 19:00 (15.00 мск - Прим. ред) после полного осмотра борта и досмотра багажа пассажиров. Устройств, угрожающих жизни пассажиров, найдено не было", - сказала собеседница агентства.