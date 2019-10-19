В Красноярске сел самолет, получивший сообщение о взрывчатке на борту

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia, просивший посадку в Красноярске, приземлился в аэропорту, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Борт только у нас приземлился", - сказала собеседница агентства.
Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
По данным авиакомпании, сообщивший о якобы взрывном устройстве на борту самолета из Улан-Удэ оказался опоздавшим пассажиром, он задержан.