В Красноярске сел самолет, получивший сообщение о взрывчатке на борту

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia, просивший посадку в Красноярске, приземлился в аэропорту, сообщили РИА Новости в аэропорту.

"Борт только у нас приземлился", - сказала собеседница агентства.

Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.