Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром

"Сегодня в 08:20 мск на номер 112 в Улан-Удэ поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в 07:30 по маршруту Улан-Удэ — Москва. При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир", — сказал собеседник агентства.