Глава каталонского женералитета призвал власти Испании начать переговоры

БАРСЕЛОНА (Испания), 19 окт – РИА Новости. Председатель каталонского женералитета Ким Торра призвал власти Испании немедленно сесть за стол переговоров в связи со сложившейся в регионе ситуацией, где с начала недели не утихают беспорядки.

"Мы настаиваем, чтобы председатель испанского правительства Педро Санчес уже сегодня назначил день и время, чтобы поговорить. Это его обязанность. Это крайне срочно – как никогда", - говорится в распространенном женералитетом заявлении Торры по итогам встречи с мэрами Таррагоны, Льейды и Жироны, все они являются сторонниками независимости автономного сообщества от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау на встречу не пришла.

Торра в очередной раз заявил, что движение за независимость должно "носить мирный характер", что "никакая форма насилия" сторонников независимости "не представляет", однако добавил, что власти Каталонии собираются "пойти так далеко, как захочет народ Каталонии".

Между тем в Барселону прибыл и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, который посетил раненых в ходе беспорядков полицейских и провел переговоры о ситуации с советником внутренних дел женералитета Каталонии Микелем Буком.

В ходе беспорядков в пятницу и в ночь на субботу пострадали 182 человека, из них 152 в Барселоне. Каталонские правоохранительные органы задержали 54 человек.