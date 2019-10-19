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РИА Новости

Умер бывший начальник полиции Петербурга генерал-майор Константин Власов

14:53 19.10.2019
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© РИА Новости / сайта законодательного собрания ПетербургаЗаместитель начальника ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, начальник полиции Петербурга Константин Власов
Заместитель начальника ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, начальник полиции Петербурга Константин Власов
© РИА Новости / сайта законодательного собрания Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции в отставке Константин Власов скончался на 49 году жизни, сообщает пресс-служба ведомства.
"Скончался бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции в отставке Константин Сергеевич Власов", - сказано в сообщении.
Константин Власов родился 24 ноября 1970 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В 1991 году пришел работать в органы внутренних дел милиционером патрульно-постовой службы. Прослужив несколько лет постовым милиционером, а затем участковым уполномоченным милиции, перевелся в уголовный розыск.
Пройдя путь от оперуполномоченного угрозыска территориального отдела милиции Калининского района до начальника криминальной милиции УВД по Невскому району Санкт-Петербурга, в 2008 году был назначен на должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2009 году возглавил это управление.
После реформирования органов внутренних дел в 2012 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальником полиции. В 2014 году указом президента РФ ему присвоено звание генерал-майор полиции. Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка". В 2019 году Власов ушёл в отставку.
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Константин ВласовЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
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