Умер бывший начальник полиции Петербурга генерал-майор Константин Власов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции в отставке Константин Власов скончался на 49 году жизни, сообщает пресс-служба ведомства.

"Скончался бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции в отставке Константин Сергеевич Власов", - сказано в сообщении.

Константин Власов родился 24 ноября 1970 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В 1991 году пришел работать в органы внутренних дел милиционером патрульно-постовой службы. Прослужив несколько лет постовым милиционером, а затем участковым уполномоченным милиции, перевелся в уголовный розыск.

Пройдя путь от оперуполномоченного угрозыска территориального отдела милиции Калининского района до начальника криминальной милиции УВД по Невскому району Санкт-Петербурга, в 2008 году был назначен на должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2009 году возглавил это управление.