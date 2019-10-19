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РИА Новости

В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" о газе для Украины

03:27 19.10.2019 (обновлено: 11:21 19.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз Украины"
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз Украины". Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал сообщение главы "Газпрома" Алексея Миллера о цене на импортный газ для Украины.
Ранее Миллер заявил, что цена на голубое топливо для Киева при прямых поставках может быть на 20 процентов меньше нынешней.
Витренко согласился со словами главы российской компании, однако заявил о существовании ряда условий для этого.
"Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20 процентов ниже. И для этого даже необязательно заключать контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" или другой украинской компанией. Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке", — написал Витренко в фейсбуке.
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По его словам, снижение цены на импортное топливо может произойти, если "Газпром" не будет отказывать европейским компаниям в переносе точки передачи газа на украинско-российскую границу. Витренко выразил мнение, что для удешевления импорта также необходимо, чтобы "Газпром" предлагал своп-контракты другим газодобывающим компаниям на внутреннем рынке, забирая у них газ на российской территории и возвращая его на границе между двумя странами.
Также Витренко предположил, что к снижению цены на импортный газ может привести отказ "Газпрома" от "блокировки экспорта газа из Средней Азии на Украину и в Евросоюз".
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Ситуация на УкраинеСредняя АзияЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромЕвросоюзРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Но зато наш русский Миллер своему населению такие цены вогнал - мама не горюй........
19 октября, 05:26
Портвейн Стаканович
93220272
Украина должна отказаться не только от Российского газа для внутренних целей но и от транзита Российского газа через свою территорию.
19 октября, 05:24
iil.1964
131120012
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