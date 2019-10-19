В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" о газе для Украины

По его словам, снижение цены на импортное топливо может произойти, если "Газпром" не будет отказывать европейским компаниям в переносе точки передачи газа на украинско-российскую границу. Витренко выразил мнение, что для удешевления импорта также необходимо, чтобы "Газпром" предлагал своп-контракты другим газодобывающим компаниям на внутреннем рынке, забирая у них газ на российской территории и возвращая его на границе между двумя странами.