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РИА Новости

Миллер рассказал о цене на газ для Украины

12:28 18.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - сказал Миллер.
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Он подчеркнул, что несмотря на разговоры о важности договора на транзит газа, надо понимать, что "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах".
"При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - обратил внимание глава "Газпрома".
По его словам, ответ на этот вопрос со стороны Украины даст российской стороне понимание того, какие газотранспортные мощности необходимо будет резервировать со стороны России на входе на Украину. В свою очередь это прояснит то, какие мощности останутся для транзита.
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