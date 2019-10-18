Миллер рассказал о цене на газ для Украины

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что несмотря на разговоры о важности договора на транзит газа, надо понимать, что "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах".

"При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - обратил внимание глава "Газпрома".