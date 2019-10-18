Миллер рассказал о цене на газ для Украины

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - сказал Миллер.
5 октября, 05:42РИА НовостиНовак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Он подчеркнул, что несмотря на разговоры о важности договора на транзит газа, надо понимать, что "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах".
"При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - обратил внимание глава "Газпрома".
По его словам, ответ на этот вопрос со стороны Украины даст российской стороне понимание того, какие газотранспортные мощности необходимо будет резервировать со стороны России на входе на Украину. В свою очередь это прояснит то, какие мощности останутся для транзита.