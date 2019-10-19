Российский дипломат указал Украине на ее проблемы со свободой журналистики

ООН, 19 окт – РИА Новости. Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи организации, обратил внимание пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на нарушения прав журналистов в этой стране.

В ходе дискуссии она заявила о нарушениях прав журналистов в Крыму.

"Хотелось бы прокомментировать выступление представителя Украины. Полагаем, что украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьёз заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране. Именно она постоянно становится предметом критики со стороны профильных международных структур", - сказал Стржижовский.

По его словам, на днях на заседании комитета Верховной рады по свободе слова заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов страны на преступления против журналистов.

"Похоже, у делегации Украины уже вошло в привычку задействовать все возможные международные площадки не для конструктивной и миролюбивой работы по соответствующей тематике, а лишь в качестве "лобного места" для голословной критики России и ее регионов. Только официальный Киев, которому повсюду мерещатся гонения на независимые СМИ со стороны Кремля, не утруждает себя следованием согласованной повестки, скатываясь до агрессивных, но безосновательных обвинений", - указал Стржижовский.