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РИА Новости

Российский дипломат указал Украине на ее проблемы со свободой журналистики

02:04 19.10.2019 (обновлено: 13:55 19.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 окт – РИА Новости. Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи организации, обратил внимание пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на нарушения прав журналистов в этой стране.
В ходе дискуссии она заявила о нарушениях прав журналистов в Крыму.
"Хотелось бы прокомментировать выступление представителя Украины. Полагаем, что украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьёз заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране. Именно она постоянно становится предметом критики со стороны профильных международных структур", - сказал Стржижовский.
По его словам, на днях на заседании комитета Верховной рады по свободе слова заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов страны на преступления против журналистов.
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"Похоже, у делегации Украины уже вошло в привычку задействовать все возможные международные площадки не для конструктивной и миролюбивой работы по соответствующей тематике, а лишь в качестве "лобного места" для голословной критики России и ее регионов. Только официальный Киев, которому повсюду мерещатся гонения на независимые СМИ со стороны Кремля, не утруждает себя следованием согласованной повестки, скатываясь до агрессивных, но безосновательных обвинений", - указал Стржижовский.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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