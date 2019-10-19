На Неделе моды в Москве представили коллекцию Alopetianka

Коллекция "ALOPETIANKA", созданная в сотрудничестве с Государственной Третьяковской Галереей, посвящена женщинам, живущих с аутоимунным заболеванием алопеция.
Коллекция "ALOPETIANKA", созданная в сотрудничестве с Государственной Третьяковской Галереей, посвящена женщинам, живущих с аутоимунным заболеванием алопеция.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Коллекция "ALOPETIANKA", созданная в сотрудничестве с Государственной Третьяковской Галереей, посвящена женщинам, живущих с аутоимунным заболеванием алопеция.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
"Все очень легкое, возвышенное и немного напоминает космос. С которым нас очень часто ассоциируют. Ведь есть версия, по которой мы - люди будущего", - отметила Ольга. При этом, по ее мнению, особой моды для людей с алопецией нет.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.