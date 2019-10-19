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РИА Новости
Культура

На Неделе моды в Москве представили коллекцию Alopetianka

07:05 19.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Коллекцию Alopetianka российской марки Mad Daisy Moscow в виде перформанса представили на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Коллекция, созданная в коллаборации с Третьяковской галереей, посвящена женщинам, живущим с аутоиммунным заболеванием алопеция. Оно приводит к полному или частичному выпадению волос. В настоящее время с таким диагнозом живут 147 миллионов человек по всему миру.
Сначала публике показали социальный ролик об алопеции, а затем модели стали выходить на подиум. Начало ничем не отличалось от обычных показов - первые модели продемонстрировали насколько нарядов. Четвёртая девушка (по имени Ольга) резко сняла парик в середине подиума.
"Это символ того, что есть выбор — носить парик или ходить так, — пояснила РИА Новости дизайнер."
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Коллекция "ALOPETIANKA", созданная в сотрудничестве с Государственной Третьяковской Галереей, посвящена женщинам, живущих с аутоимунным заболеванием алопеция.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
1 из 2

Коллекция "ALOPETIANKA", созданная в сотрудничестве с Государственной Третьяковской Галереей, посвящена женщинам, живущих с аутоимунным заболеванием алопеция.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
2 из 2

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Коллекция "ALOPETIANKA", созданная в сотрудничестве с Государственной Третьяковской Галереей, посвящена женщинам, живущих с аутоимунным заболеванием алопеция.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

"Все очень легкое, возвышенное и немного напоминает космос. С которым нас очень часто ассоциируют. Ведь есть версия, по которой мы - люди будущего", - отметила Ольга. При этом, по ее мнению, особой моды для людей с алопецией нет.

С ней согласна Вера, модель с алопецией, также участвующая в показе. По ее словам, у бренда получилась неземная коллекция, навеянная абстракционизмом. "Как алопетянки необычные, такова и коллекция. Плюс цветовая гамма - весенняя, легкая, женственная", - отметила она в беседе с корреспондентом РИА Новости.
"Это, скорее, состояние души, под которое подбирается какая-то индивидуальная креативная одежда. Приятно, что отдельная коллекция посвящена людям с алопецией. Для меня это неожиданно и очень приятно", - сказала Вера.
В свою очередь в Третьяковке РИА Новости рассказали, что бренд выбрал интересную тему – творчество Натальи Гончаровой.
"Мы всегда стараемся сотрудничать с творческими людьми, особенно приятно, когда такие профессионалы приходят за вдохновением и новыми идеями в музей. Плюс нам понравилось, что проект носит социальный характер, направленный на поддержку людей с алопецией", - сказала РИА Новости заместитель директора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш.
По ее словам, Третьяковка предоставила дизайнерам изображения, которые они могли использовать в коллекции, и "внимательно следила, но не вмешивалась в творческий процесс".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
1 из 3

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
2 из 3

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
3 из 3

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда MAD DAISY MOSCOW на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Дизайнер в своей коллекции использовала комфортные свободные силуэты, конструктивные линии и утонченный стиль. Это широкие брюки с завышенной талией, оверсайз комбинезоны, а также платья с рукавами-фонариками.
В качестве материалов использовались шелк, лен, хлопок и вискоза, а основными цветами стали голубой, синий, нежно-розовый, четный и белый.
Марина Золотова
8 августа, 08:00Специальный репортаж
"Думала, лысую никто не полюбит". Голая правда о жизни женщин без волос
1210000
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