Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T20:45Z
https://ria.ru/20191018/1559956357.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_0:174:2800:1749_1036x0_80_0_0_db2e56211ee787678256d03a6e970841.jpg
РИА Новости

Медведчук назвал премьера Украины и его министров командой дилетантов

20:45 18.10.2019
547
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал премьера Украины Алексея Гончарука и его министров командой дилетантов.
"Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины – это команда дилетантов. И у меня есть все основания это утверждать и достаточно аргументов, я думаю, что не хватит эфирного времени для того, чтобы я их все перечислил", – сказал Медведчук в пятницу в эфире телеканала "112. Украина".
Согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии, число тех, кто положительно относится к Гончаруку, снизилось за месяц на 7% (сентябрь - 17%, октябрь - 10%).
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
17 октября, 08:00РИА Новости
Хитрый план Зеленского: что делал премьер Украины в гостях у нацистов
3010000
Обсудить 1
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВиктор МедведчукКабинет министров УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Виктор Медведчук
Медведчук считает, что Зеленского устраивает сайт "Миротворец"
РИА
Новости
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"
Киев
Советник Трампа нанял в Киеве вооруженную охрану из-за угроз
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Лента
новостей
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал подход Киева к объявлению амнистии неприемлемым
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН надеются, что вопрос с выдачей виз США дипломатам будет решен
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Российский дипломат указал Украине на ее проблемы со свободой журналистики
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
В Москве оценили слова Лукашенко о "барьерах" в ЕАЭС со стороны России
Турецкая военная техника на границе с Сирией
В ООН оценили обстановку в Сирии после приостановки Турцией операции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
09:09Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти
Лента новостейМолния