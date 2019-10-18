Медведчук назвал премьера Украины и его министров командой дилетантов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал премьера Украины Алексея Гончарука и его министров командой дилетантов.
"Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины – это команда дилетантов. И у меня есть все основания это утверждать и достаточно аргументов, я думаю, что не хватит эфирного времени для того, чтобы я их все перечислил", – сказал Медведчук в пятницу в эфире телеканала "112. Украина".
Согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии, число тех, кто положительно относится к Гончаруку, снизилось за месяц на 7% (сентябрь - 17%, октябрь - 10%).