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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх: численность нации должна стать приоритетом наравне с обороной

17:51 18.10.2019 (обновлено: 18:19 18.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Численность и здоровье нации должны стать для государства приоритетами наравне с обороной и безопасностью, считает патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
"Наша ответственность перед настоящим и будущим России требует того, чтобы численность и здоровье нации стали высшим государственным приоритетом наравне с обороной и безопасностью", - сказал патриарх Кирилл в пятницу на заседании XXIII Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя, посвященного теме "сбережения народа".
Среди мер, которые нужно принять для устойчивого роста рождаемости, патриарх отметил "поддержку многодетных мужей, обеспечивающих занятость и наличие достойной зарплаты, могущей обеспечить необходимый уровень материального благополучия семьи". "Надо подумать о мужьях, чтобы у них были деньги, чтобы содержать семью", - заключил глава Русской церкви.
На заседании ВРНС обсуждалась стратегия народосбережения до 2050 года. Собор предложил законодательно принять новое определение брака как союза мужчины и женщины, усилить контроль за проведением абортов и запретить пропаганду внебрачных связей, признать зачатие началом новой жизни, а также включить в определение трудового стажа матери или отца - одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, следует из проекта решения Всемирного русского народного собора, представленного в пятницу.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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