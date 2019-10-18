Патриарх: численность нации должна стать приоритетом наравне с обороной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Численность и здоровье нации должны стать для государства приоритетами наравне с обороной и безопасностью, считает патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

"Наша ответственность перед настоящим и будущим России требует того, чтобы численность и здоровье нации стали высшим государственным приоритетом наравне с обороной и безопасностью", - сказал патриарх Кирилл в пятницу на заседании XXIII Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя, посвященного теме "сбережения народа".

Среди мер, которые нужно принять для устойчивого роста рождаемости, патриарх отметил "поддержку многодетных мужей, обеспечивающих занятость и наличие достойной зарплаты, могущей обеспечить необходимый уровень материального благополучия семьи". "Надо подумать о мужьях, чтобы у них были деньги, чтобы содержать семью", - заключил глава Русской церкви.

На заседании ВРНС обсуждалась стратегия народосбережения до 2050 года. Собор предложил законодательно принять новое определение брака как союза мужчины и женщины, усилить контроль за проведением абортов и запретить пропаганду внебрачных связей, признать зачатие началом новой жизни, а также включить в определение трудового стажа матери или отца - одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, следует из проекта решения Всемирного русского народного собора, представленного в пятницу.