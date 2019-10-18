Иудеи призвали поддержать многодетные семьи России сертификатами на скидки

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Главный раввин России (Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России - КЕРООР) Адольф Шаевич считает необходимым оказать дополнительные меры государственной поддержки семьям с четырьмя-пятью и более детьми, предоставив им сертификаты на скидки в магазинах.

"Масса есть вещей, куда должно государство вкладывать деньги, и приоритетом должны стать дети", - сказал Шаевич в пятницу на заседании XXIII Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Он напомнил, что в советское время государство уделяло особое внимание поддержке многодетных родителей, даже было специальное звание "мать-героиня".

Духовный лидер еврейской общины обратился к присутствовавшему на заседании первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, обратив внимание на его заверения на Соборе о том, что государство рассмотрит все предложения участников ВРНС.

"У нас есть материнский капитал, благодаря которому действительно население у нас увеличилось. Господин Кириенко сказал, что семьи, у которых трое детей, почти миллион с чем-то насчитывают, но ни слова не сказал, скажем, о многодетных семьях с четырьмя, с пятью детьми... А нужно, опять же, вернуться к примеру Советского Союза - поощрять этих людей, которые имеют такие семьи. И вот у меня конкретное предложение: получить медаль или орден - это, конечно, тоже очень почетно, но с этим медалью и орденом - и сертификат бы, с которым мать могла бы пойти в магазин и со скидкой купить все, что угодно, для своих детей", - предложил Шаевич. Зал встретил это предложение аплодисментами.

По его словам, это было бы самое минимальное, что может сделать государство. "У нас есть такие возможности, куда мы можем с пользой потратить (средства)", - добавил он.