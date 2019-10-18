Си Цзиньпин приветствовал прибывшие на Всемирные военные игры делегации

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019

УХАНЬ (Китай), 18 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями иностранных военных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры, которые стартуют в пятницу вечером в китайском Ухане, передаёт корреспондент РИА Новости.

VII Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года. По данным организаторов, в Играх примут участие более 9,3 тысячи военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю. Соревнования пройдут по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.

Си Цзиньпин встретился с прибывшими министрами, официальными лицами, офицерами оборонных ведомств участвующих стран в одной из резиденций вблизи озера Дунху. Сначала они провели совместное фотографирование, а потом началась встреча за закрытыми дверями.

От России на встрече присутствовал статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков.

© РИА Новости / Жанна Манукян Заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время встречи Председателя КНР Си Цзиньпин с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019 © РИА Новости / Жанна Манукян Заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время встречи Председателя КНР Си Цзиньпин с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019

"Я бы хотел от имени правительства Китая и Вооружённых сил Китая горячо поприветствовать представителей Международного совета военного спорта, руководителей оборонных ведомств и спортсменов всех стран, принимающих участие в этих Всемирных военных играх", - сказал Си Цзиньпин.

Церемония открытия Игр состоится позднее вечером в пятницу.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года.

Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135.

© РИА Новости / Жанна Манукян Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019 © РИА Новости / Жанна Манукян Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019

Первые игры прошли в Риме в 1995 году, в 1999 году игры приняла Хорватия (Загреб), в 2003 - итальянский город Катания, в 2007 игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене.