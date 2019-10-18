Россия укрепила систему предупреждения о ракетном нападении

Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018. Архивное фото

Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что недавно выведенный на орбиту спутник серии "Тундра" начал свою работу.

На Едином дне военной приемки он заявил, что аппарат действует в штатном режиме.

Об успешном запуске спутника "Космос-2541" (серия "Тундра") Минобороны объявило 26 сентября.

По данным американского специализированного сайта Space flight now , этот объект стал третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.

Наличие такой системы, состоящей из трех аппаратов, подтвердил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

По информации известного американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два спутника запустили в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017 года ("Космос-2518").

Как сообщается на сайте Минобороны, ЕКС заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017 года.

"Тундра" — название для серии аппаратов. Каждый из военных спутников в каталоге Минобороны именуется "Космос" и носит свой номер, зависящий, в первую очередь, от сроков запуска.

Космические аппараты ЕКС производятся Ракетно-космической корпорацией "Энергия".

В начале октября стало известно, что Минобороны подало на корпорацию в суд. Официально причины иска не назывались, однако известно, для военного ведомства "Энергия" производит спутники ЕКС и разгонный блок для "Ангары".