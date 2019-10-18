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РИА Новости

Россия укрепила систему предупреждения о ракетном нападении

14:54 18.10.2019 (обновлено: 15:27 18.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018
Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018
© РИА Новости / Павел Львов
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Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что недавно выведенный на орбиту спутник серии "Тундра" начал свою работу.
На Едином дне военной приемки он заявил, что аппарат действует в штатном режиме.
Об успешном запуске спутника "Космос-2541" (серия "Тундра") Минобороны объявило 26 сентября.
По данным американского специализированного сайта Space flight now, этот объект стал третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.
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Наличие такой системы, состоящей из трех аппаратов, подтвердил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
По информации известного американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два спутника запустили в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017 года ("Космос-2518").
Как сообщается на сайте Минобороны, ЕКС заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017 года.
"Тундра" — название для серии аппаратов. Каждый из военных спутников в каталоге Минобороны именуется "Космос" и носит свой номер, зависящий, в первую очередь, от сроков запуска.
Космические аппараты ЕКС производятся Ракетно-космической корпорацией "Энергия".
В начале октября стало известно, что Минобороны подало на корпорацию в суд. Официально причины иска не назывались, однако известно, для военного ведомства "Энергия" производит спутники ЕКС и разгонный блок для "Ангары".
ЕКС в составе десяти аппаратов "Тундра" должна была заработать к 2020 году, но планы оказались нарушены.
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