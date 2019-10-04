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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Россия располагает тремя спутниками слежения за пусками МБР

12:59 04.10.2019
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© ESA/Luca Parmitano МКС
 МКС
© ESA/Luca Parmitano
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении состоит из трех спутников, заявил начальник штаба - заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
"Да, есть космический эшелон системы предупреждения о пусках. На орбите находятся три новейших космических аппарата, способных обнаружить старт баллистических ракет в любой точке земного шара", - сказал Морозов в интервью газете "Московский комсомолец".
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Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявляли, что 26 сентября с космодрома Плесецк был запущен спутник военного назначения, которому присвоили номер "Космос-2541". По версии американского специализированного сайта spaceflightnow.com, именно этот спутник является третьим аппаратом единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.
По информации известного американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два спутника были запущены в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017 года ("Космос-2518"). По данным на сайте Минобороны, ЕКС заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.
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