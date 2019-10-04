Россия располагает тремя спутниками слежения за пусками МБР

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявляли, что 26 сентября с космодрома Плесецк был запущен спутник военного назначения, которому присвоили номер "Космос-2541". По версии американского специализированного сайта spaceflightnow.com, именно этот спутник является третьим аппаратом единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.

По информации известного американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два спутника были запущены в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017 года ("Космос-2518"). По данным на сайте Минобороны, ЕКС заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.