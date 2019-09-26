Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T17:57Z
https://ria.ru/20190926/1559174584.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/44811/03/448110397_0:0:2666:1501_1036x0_80_0_0_b218d26e9bf80b58bd06916f32d9b095.jpg
РИА Новости

Запущенный с Плесецка спутник внесли в каталог космических объектов России

17:57 26.09.2019
369
© РИА Новости / Андрей Моргунов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Плесецк
© РИА Новости / Андрей Моргунов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2541" внесен в каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Космос-2541", - сказали в ведомстве.
Ранее спутник был принят на управление наземными средствами Космических войск.
Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. В каталоге хранятся данные об искусственных объектах на высоте от 120 до 50 тысяч километров. По каждому объекту записывается набор элементов орбит, достаточный для точного прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и так далее. Каждый день для поддержания Главного каталога специалисты Космических войск ВКС обрабатывают более 60 тысяч измерений.
Вид на Землю
13 сентября, 11:14РИА Новости
В США заявили о прекращении существования российского военного спутника
900000
Обсудить 0
Воздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Ракета--носитель Союз-2.1а на старте
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на расчетную орбиту
РИА
Новости
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
МКС будет существовать вечно, полагает Рогозин
Летчик-космонавт Геннадий Манаков
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
Лента
новостей
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Следователи назвали одну из возможных причин ЧП с Boeing в Барнауле
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Лиса на Филатовском кордоне Курильского заповедника
Жители Петербурга заметили лис в городе
Бутылки вина на конвейере
Минсельхоз предложил визуально выделять вина из российского винограда
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Мутко планирует встретиться с обратившимися к Путину жителями Приангарья
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
На юге Москвы ликвидировали пожар в автосервисе и магазине
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин поблагодарил украинцев за обслуживание ракеты "Союз"
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния