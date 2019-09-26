Запущенный с Плесецка спутник внесли в каталог космических объектов России

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк военный спутник "Космос-2541" внесен в каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Космос-2541", - сказали в ведомстве.
Ранее спутник был принят на управление наземными средствами Космических войск.
Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. В каталоге хранятся данные об искусственных объектах на высоте от 120 до 50 тысяч километров. По каждому объекту записывается набор элементов орбит, достаточный для точного прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и так далее. Каждый день для поддержания Главного каталога специалисты Космических войск ВКС обрабатывают более 60 тысяч измерений.