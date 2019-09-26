Запущенный с Плесецка спутник внесли в каталог космических объектов России

Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. В каталоге хранятся данные об искусственных объектах на высоте от 120 до 50 тысяч километров. По каждому объекту записывается набор элементов орбит, достаточный для точного прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и так далее. Каждый день для поддержания Главного каталога специалисты Космических войск ВКС обрабатывают более 60 тысяч измерений.