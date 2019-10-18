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РИА Новости

Киев не будет проверять претендентов на Евровидение, выступавших в России

14:32 18.10.2019
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© European Broadcasting UnionЭмблема песенного конкурса Евровидение-2019
Эмблема песенного конкурса Евровидение-2019
© European Broadcasting Union
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Участников национального отбора на "Евровидение-2020" от Украины не будут проверять относительно выступлений в России, сообщил в пятницу председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.
Ранее пресс-служба украинской Национальной общественной телерадиокомпании сообщила, что артисты, которые гастролировали в РФ с 2014 года, не смогут принять участие в национальном отборе на "Евровидение-2020".
"Мы не имеем никаких прав проверять - ни мы, ни (телеканал - ред.) СТБ. С другой стороны, в договоре есть их (участников - ред.) подпись, они уведомлены, что это (осуществлять концертную деятельность на территории РФ или въезжать на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины – ред.) нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все", - цитирует Аласанию агентство УНН.
Он отметил, что, подписывая договор, участники обязуются принять те условия, которые им предлагают для участия в конкурсе. По его словам, этот договор подписывает только тот, кто попадает в финальную часть отбора.
Аласания рассказал, что, если участник отбора подпишет договор, а потом выяснится, что он выступал в РФ или посещал Крым с нарушением украинского законодательства, юридическая ответственность для него не предусмотрена. "Не перед нами точно. Если это выяснится во время конкурса, он может быть снят с конкурса. Если после - тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть. Это будет только социальная реакция", - добавил он.
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В то же время, по его словам, то, что тот или иной конкурсант нарушил условия отбора, можно легко выяснить с помощью YouTube или других соцсетей. "Есть много сторонников конкурса и миллион "редакторов", которые будут искать, и информация так или иначе всплывет. Все исполнители это знают", - сказал Аласания.
На Украине в этом году разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на "Евровидение". В финале национального отбора победила Maruv. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Позже сообщалось, что Maruv не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019", поскольку не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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