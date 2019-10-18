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РИА Новости

В Сеуле задержали 19 студентов, проникших на территорию посольства США

13:56 18.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Девятнадцать студентов задержаны за незаконное проникновение на территорию посольства США в Сеуле, сообщает агентство Рёнхап.
Члены Студенческого альянса прогрессистов Республики Корея в пятницу проникли на территорию американского посольства в Сеуле и устроили там демонстрацию, за что были арестованы полицией.
По заявлению полиции, инцидент произошел в 14.50 по местному времени (08.50 мск). Семнадцать студентов перелезли через забор посольства с помощью лестницы и развернули перед зданием резиденции посла США в Южной Корее Гарри Харриса плакат, с надписью "Харрис, требующий повышения оплаты присутствия войск США в пять раз, убирайся с нашей земли". Они выкрикивали лозунги против повышения той доли расходов на содержание американских войск, которую выплачивает Южная Корея. Еще два студента лишь попытались перелезть через забор. Все 19 были задержаны, их обвиняют в незаконном проникновении и попытке незаконного проникновения.
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Министерство иностранных дел Южной Кореи осудило действия студентов и заявило, что примет "все надлежащие меры" для защиты районов, прилегающих к иностранным дипломатическим представительствам.
В пятницу МИД Южной Кореи сообщил, что Республика Корея и США проведут очередной раунд переговоров о распределении расходов на американский военный контингент на полуострове с 23 по 24 октября в столице американского штата Гавайи Гонолулу. Это будут первые переговоры с тех пор, как представителем южнокорейской стороны по данному вопросу стал бывший зампред финансового комитета министерства финансов Чон Ын Бо. Сторону США представит сотрудник госдепа Джеймс Дехарт. Предыдущий раунд переговоров состоялся в сентябре.
С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в 2017 году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США.
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