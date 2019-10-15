СМИ: Сеул и Вашингтон могут обсудить расходы на оборону в октябре

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, Вашингтон. 30 июня 2017

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, Вашингтон. 30 июня 2017

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Республика Корея и США могут провести очередной раунд переговоров о распределении расходов на американский военный контингент на полуострове до конца октября, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники.

"Мы находимся на заключительной стадии согласования с США, чтобы начать следующий раунд переговоров до конца этого месяца", - приводит агентство слова сотрудника МИД Республики Кореи.

С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее.