Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T16:54Z
https://ria.ru/20191015/1559820011.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149763/42/1497634268_0:238:4701:2882_1036x0_80_0_0_1f6f0fff56fbb9578ff8df7435ecc114.jpg
РИА Новости

СМИ: Сеул и Вашингтон могут обсудить расходы на оборону в октябре

16:54 15.10.2019
82
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, Вашингтон. 30 июня 2017
Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, Вашингтон. 30 июня 2017
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Республика Корея и США могут провести очередной раунд переговоров о распределении расходов на американский военный контингент на полуострове до конца октября, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники.
"Мы находимся на заключительной стадии согласования с США, чтобы начать следующий раунд переговоров до конца этого месяца", - приводит агентство слова сотрудника МИД Республики Кореи.
С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны "платить справедливую цену" за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в 2017 году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы "уместно" заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на оборону против КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят США.
Глава Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
Вчера, 15:33РИА Новости
Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
160000
Обсудить 1
Мун Чжэ ИнДональд ТрампМинистерство обороны СШАКНДРСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Делегация КНДР 21 октября посетит Совфед
РИА
Новости
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Катар связал операцию Турции с небезопасностью границ Сирии для соседей
Запуск БЛА RQ-11B Raven
В чешской армии создадут батальон беспилотников
Здание МИД Испании
Испания прекратит выдачу новых лицензий на экспорт вооружения в Турцию
Лента
новостей
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
В Афганистане в день выборов погибли более 20 человек
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии выдвинул в премьеры главу Национально-либеральной партии
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Страны Запада финансируют акции Тунберг, заявили в Совфеде
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Страны ЕС запросили в СБ ООН обсуждение операции в Сирии, сообщил источник
Глава Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17. Архивное фото
На севере Афганистана упал военный вертолет
Здание посольства Великобритании в Москве
Помощник зампреда СФ: Британии интересна концепция по Персидскому заливу
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву
08:10Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Лента новостейМолния