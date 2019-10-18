Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T13:58Z
https://ria.ru/20191018/1559933491.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155993/42/1559934237_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_db28992b575c13dd52e637768e029360.jpg
РИА Новости

Медведев сожалеет, что украинцы страдают от закупки Киевом газа по реверсу

12:17 18.10.2019 (обновлено: 13:58 18.10.2019)
2603
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером прокомментировал закупку Киевом реверсного газа.
Глава правительства отметил, что этот ресурс обходится украинским потребителям дороже, чем стоил бы российский газ.

"Очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25 процентов", — подвел итог Медведев.

Премьер добавил, что это выбор Киева, "это их право".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам участия во втором форуме международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
27 апреля, 12:00РИА Новости
Путин назвал слова о реверсе газа на Украине чушью и обманом
При этом глава правительства подчеркнул, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти.
Он напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Миллером перед выборами на Украине, в том числе во время приезда украинских коллег, и поручил докладывать о поступающей новой информации.
"Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии. Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем — увидим. Еще некоторое время есть", — заключил Медведев.
В свою очередь, Миллер отметил, что при прямых поставках газ на Украине для конечных потребителей может подешеветь на 20 процентов.
Трубопровод газохранилища в Львовской области. Архивное фото
17 марта 2017, 16:00РИА Новости
Эксперты посчитали, сколько Киев переплатил за поставки газа по реверсу
Он также сообщил премьеру, что, если Киев не создаст до конца текущего года независимого оператора газотранспортной системы, продление контракта на транзит останется единственным вариантом.
Он отметил, что "Газпром" находится в контакте с украинскими коллегами, и, по его словам, мяч на их стороне.

Переговоры по газу

Украина прекратила закупку газа у России в 2015 году и после этого закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года.
В сентябре в Брюсселе прошел новый раунд консультаций. Министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель сочли переговоры конструктивными, однако Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение о транзите остается.
Зависимость стран Европы от российского газа
26 апреля 2018, 13:14РИА Новости
Зависимость стран Европы от российского газаКакую долю от общего потребления газа европейскими странами составляет российское голубое топливо – в инфографике Ria.ru.
144710650
Обсудить 15
Алексей МиллерМоскваКиевДмитрий МедведевГазпромУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Пусть он не о украинцах сожалеет а о россиянах.....
18 октября, 12:32
Арсений Понфиленко
4610006
Заботливый о народе, которому кажется уже все равно что дороже. Ведь не бастуют, а Медведеву больше всех надо. Пусть о своем народе беспокоится.
18 октября, 12:21
Руслан Мурадов
3110003
Рекомендуем
Линии электропередачи во Львовской области
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
РИА
Новости
Хребет Криштофовича на острове Уруп
Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
Военнослужащие армии Украины
Киев заявил, что принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Логотип Facebook
Симоньян прокомментировала удаление в Facebook страницы RT с рецептами
Цинхай-Тибетская железная дорога
Как тебе такое, Илон Маск: поезд отправится за облака
АПЛ Юрий Долгорукий
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни
Вашингтон объяснил, почему приостановил выделение помощи Украине
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" направит "Газпрому" иски на 11 миллиардов долларов
Акция протеста в Гонконге
Элиты США определились: Гонконг надо оторвать от Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
Лента новостейМолния