Медведев сожалеет, что украинцы страдают от закупки Киевом газа по реверсу

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером прокомментировал закупку Киевом реверсного газа.

Глава правительства отметил, что этот ресурс обходится украинским потребителям дороже, чем стоил бы российский газ.

"Очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25 процентов", — подвел итог Медведев.

Премьер добавил, что это выбор Киева, "это их право".

При этом глава правительства подчеркнул, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти.

Он напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Миллером перед выборами на Украине, в том числе во время приезда украинских коллег, и поручил докладывать о поступающей новой информации.

"Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии. Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем — увидим. Еще некоторое время есть", — заключил Медведев.

В свою очередь, Миллер отметил, что при прямых поставках газ на Украине для конечных потребителей может подешеветь на 20 процентов.

Он также сообщил премьеру, что, если Киев не создаст до конца текущего года независимого оператора газотранспортной системы, продление контракта на транзит останется единственным вариантом.

Он отметил, что "Газпром" находится в контакте с украинскими коллегами, и, по его словам, мяч на их стороне.

Переговоры по газу

Украина прекратила закупку газа у России в 2015 году и после этого закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года.