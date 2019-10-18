В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на третий энергетический пакет - ред.) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", - заявил Миллер.