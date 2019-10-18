В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на третий энергетический пакет - ред.) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", - заявил Миллер.
Глава "Газпрома" отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. "Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года, - напомнил он. - Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы".
Медведев поинтересовался дали ли какой-то ответ украинские коллеги. "Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, - они им известны. Шарик находится на украинской стороне", - заключил Миллер.