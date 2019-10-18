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РИА Новости
Культура

Светлана Лобода отпраздновала день рождения вместе с Тиллем Линдеманном

11:18 18.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и с друзьями, о чем рассказала в инстаграме.
"Мой день. Моя ночь", — подписала фотографию Лобода.
Исполнительницу хитов "Твои глаза" и Superstar ("Суперзвезда") также приехали поздравить музыкант Петер Тэгтгрен, который выступает с Тиллем в группе Lindemann, близкий друг Лободы грузинский дизайнер Бичола Тетрадзе, а также члены ее команды.
День рождения она отметила в Санкт-Петербурге — одном из самых любимых городов Тилля Линдеманна.
Коллеги и друзья по сцене также присоединились к поздравлениям в комментариях.
"Лучик Света, С днем рождения", — написал шоумен Михаил Галустян.
"Дорогая моя, пусть душа твоя неугомонная, непременно осуществит все задуманное. А я счастлива, что ты реализовываешь себя всесторонне. Став творческим лидером, прекрасной мамочкой, любимой и любящей женщиной", — поздравила Лободу бывшая коллега по группе "ВИА Гра" Надежда Мейхер.
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