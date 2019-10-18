Светлана Лобода отпраздновала день рождения вместе с Тиллем Линдеманном

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и с друзьями, о чем рассказала в инстаграме.

"Мой день. Моя ночь", — подписала фотографию Лобода.

Исполнительницу хитов "Твои глаза" и Superstar ("Суперзвезда") также приехали поздравить музыкант Петер Тэгтгрен, который выступает с Тиллем в группе Lindemann, близкий друг Лободы грузинский дизайнер Бичола Тетрадзе, а также члены ее команды.

День рождения она отметила в Санкт-Петербурге — одном из самых любимых городов Тилля Линдеманна.

Коллеги и друзья по сцене также присоединились к поздравлениям в комментариях.

"Лучик Света, С днем рождения", — написал шоумен Михаил Галустян.