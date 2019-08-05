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РИА Новости
Культура

Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вокалист и лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн пока не собирается покидать Россию. Музыкант выкладывает сториз в Инстаграме из Санкт-Петербурга.
© Фото : Instagram-аккаунт Тилля ЛиндерманнаСанкт-Петербург в сториз вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна
Санкт-Петербург в сториз вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна
© Фото : Instagram-аккаунт Тилля Линдерманна
Санкт-Петербург в сториз вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна
Рокер продолжает гулять по петербургским улицам, кататься на корабле по Неве и посещать рестораны Северной столицы. Линдеманн не раз говорил, что любит бывать в России.
Другие участники коллектива уехали после шоу, о чем сообщили социальных сетях поклонники группы.
Rammstein дали для российской публики два концерта: в Москве (29 июля) и Санкт-Петербурге (2 августа). Следующее шоу из Европейского тура группы пройдет в Риге 6 августа.
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выступает на фестивале Рок над Волгой
2 августа, 19:29
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесТилль ЛиндеманнRammsteinРоссия
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