Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вокалист и лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн пока не собирается покидать Россию. Музыкант выкладывает сториз в Инстаграме из Санкт-Петербурга.

Рокер продолжает гулять по петербургским улицам, кататься на корабле по Неве и посещать рестораны Северной столицы. Линдеманн не раз говорил, что любит бывать в России.

Другие участники коллектива уехали после шоу, о чем сообщили социальных сетях поклонники группы.