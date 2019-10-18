На Красноярской железной дороге рассказали о пожаре на станции Мана

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Пожар на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае не мешает движению поездов, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).
Ранее сообщалось, что несколько вагонов и штабелей леса горят в железнодорожном тупике на станции Мана на площади около 4 тысяч квадратных метров. В 7.00 (04.00 мск) пожар локализован. На помощь отправлен пожарный поезд. Полиция оцепила место тушения. ГИБДД контролирует движение транспорта на местной трассе. Следственно-оперативная группа работает на месте.
"Пожар на железнодорожных путях необщего пользования в поселке Мана не влияет на движение поездов по КрасЖД... Оно осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщение.
Красноярская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара. В настоящий момент вместе с подразделениями МЧС в тушении принимает участие пожарный поезд станции Саянская. Также в Ману направлен пожарный поезд со станции Уяр.