Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
Ранее сообщалось, что несколько вагонов и штабелей леса горят в железнодорожном тупике на станции Мана на площади около 4 тысяч квадратных метров. В 7.00 (04.00 мск) пожар локализован. На помощь отправлен пожарный поезд .
"Полиция оцепила место тушения. ГИБДД контролирует движение транспорта на местной трассе. Следственно-оперативная группа полиции работает на месте пожара и еще одна прибудет в ближайшее время", - сказал Юрченко.