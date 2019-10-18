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РИА Новости

Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

04:43 18.10.2019 (обновлено: 07:06 18.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара
Сотрудники МЧС во время тушения пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
Ранее сообщалось, что несколько вагонов и штабелей леса горят в железнодорожном тупике на станции Мана на площади около 4 тысяч квадратных метров. В 7.00 (04.00 мск) пожар локализован. На помощь отправлен пожарный поезд .
"Полиция оцепила место тушения. ГИБДД контролирует движение транспорта на местной трассе. Следственно-оперативная группа полиции работает на месте пожара и еще одна прибудет в ближайшее время", - сказал Юрченко.
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Владимир ЮрченкоГИБДД МВД РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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