В Красноярском крае горят вагоны на станции на четырех тысячах "квадратов"

КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Несколько вагонов и штабелей леса горят на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае на площади около четырех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Железнодорожный тупик на станции Мана. Возгорание четырех вагонов, груженых пиломатериалом (кедр), один вагон пустой, двух сторожек и находящихся рядом штабелей леса", — говорится в сообщении.

Общая площадь горения — около четырех тысяч квадратных метров.

В 07:00 (04:00 мск) пожар локализован на площади четыре тысячи квадратов.