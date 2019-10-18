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РИА Новости

В Красноярском крае горят вагоны на станции на четырех тысячах "квадратов"

03:52 18.10.2019 (обновлено: 10:10 18.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Несколько вагонов и штабелей леса горят на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае на площади около четырех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Железнодорожный тупик на станции Мана. Возгорание четырех вагонов, груженых пиломатериалом (кедр), один вагон пустой, двух сторожек и находящихся рядом штабелей леса", — говорится в сообщении.
Общая площадь горения — около четырех тысяч квадратных метров.
В 07:00 (04:00 мск) пожар локализован на площади четыре тысячи квадратов.
До ближайшего пожарного подразделения — 20 километров, до центра Партизанского района — 120 километров. Огонь тушат две автоцистерны и пять человек.
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