Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Такое решение поддержали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Все три канала принадлежат Тарасу Козаку — соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Как говорится в постановлении, целью расследования будет "недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности".

Комиссия должна будет проверить обстоятельства приобретения NewsOne, "112 Украина" и ZIK и источники выплаты и поступления средств. Кроме того, каналы подозревают в систематическом распространении "идей и тезисов, которые якобы могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности Украины", а также в проведении "информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности и деморализацию личного состава ВСУ".

Главой следственной комиссии стала депутат от правящей партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем — депутат от "Голоса" Александр Устинов. На работу комиссии отводится полгода, после чего она должна представить отчет.

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина", лишил лицензии NewsOne, а в отношении ZIK назначил внеплановую проверку.

Как заявлял Козак, его вызывали в СБУ на допрос по обстоятельствам покупки "112.Украина", речь также шла о его предполагаемой госизмене. Позже он рассказал, что его допрашивали по еще трем статьям: о терроризме и его финансировании и о легализации средств, полученных преступным путем.