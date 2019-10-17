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РИА Новости

Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов

18:13 17.10.2019 (обновлено: 18:47 17.10.2019)
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© Фото : страница телеканала NewsOne в InstagramСтудия телеканала NewsOne
Студия телеканала NewsOne
© Фото : страница телеканала NewsOne в Instagram
Студия телеканала NewsOne. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Такое решение поддержали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Все три канала принадлежат Тарасу Козаку — соратнику главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
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Как говорится в постановлении, целью расследования будет "недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности".
Комиссия должна будет проверить обстоятельства приобретения NewsOne, "112 Украина" и ZIK и источники выплаты и поступления средств. Кроме того, каналы подозревают в систематическом распространении "идей и тезисов, которые якобы могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности Украины", а также в проведении "информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности и деморализацию личного состава ВСУ".
Главой следственной комиссии стала депутат от правящей партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместителем — депутат от "Голоса" Александр Устинов. На работу комиссии отводится полгода, после чего она должна представить отчет.
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Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина", лишил лицензии NewsOne, а в отношении ZIK назначил внеплановую проверку.
Как заявлял Козак, его вызывали в СБУ на допрос по обстоятельствам покупки "112.Украина", речь также шла о его предполагаемой госизмене. Позже он рассказал, что его допрашивали по еще трем статьям: о терроризме и его финансировании и о легализации средств, полученных преступным путем.
В июле стало известно, что NewsOne собирается провести телемост с "Россией 1". Это вызвало недовольство многих украинских политиков и журналистов, Генпрокуратура возбудила против телеканала уголовное дело о покушении на совершение государственной измены. Из-за угроз канал был вынужден отказаться от своих планов.
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ZIK (телеканал)Ситуация на УкраинеТарас КозакNewsOneАлександр Устинов112 УкраинаВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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