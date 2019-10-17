Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает из-за того, что Верховная рада не решает проблемы украинцев.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, согласно которым положительное отношение жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку в октябре снизилось на 7% и составило 66% и 10% соответственно (в сентябре 73% и 17% соответственно).

"Надеюсь, что выводы будут сделаны, потому что рейтинг власти начал падать, люди начали разочаровываться. Они не видят, чтобы этот парламент решал их проблемы. Он работает сам на себя, он, как "вечный двигатель", что-то делает, но люди не понимают, почему не решаются главные вопросы: мира, тарифов, госконтроля за ценами", - приводит слова Бойко сайт партии в четверг.

Он выразил надежду, что депутаты от монобольшинства вспомнят, что они обещали избирателям, и начнут рассматривать ключевые для существования страны и людей законы.

"Мы видели, к чему приводит неконтролируемость, безнаказанность и безответственность власти, которая была на протяжении последних пяти лет. И мы видим, что сегодняшний парламент идет тем же путем", - добавил оппозиционный депутат.