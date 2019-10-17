ФСБ применяла новые технологии уничтожения опасных дронов на ЧМ-2018

СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. ФСБ России развивает технологии выявления и уничтожения потенциально опасных беспилотников, эти разработки, необходимые для контроля за безопасностью воздушного пространства, уже применялись в РФ на Олимпиаде-2014 в Сочи и чемпионате мира-2018 по футболу, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

« "Мы развиваем техническую составляющую, которая способствовала бы контролю воздушного пространства. Внедряем новейшие технические разработки. Есть способность этих технических средств видеть и нейтрализовывать (беспилотники)", - сказал Бортников журналистам в четверг по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

"Кстати, мы применяли эти средства для обеспечения безопасности сначала Олимпиады в Сочи, а в последующем - чемпионата мира у нас в стране", - добавил Бортников.