Рейтинг@Mail.ru
ФСБ применяла новые технологии уничтожения опасных дронов на ЧМ-2018 - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи
Футбол
 
17:03 17.10.2019 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

ФСБ применяла новые технологии уничтожения опасных дронов на ЧМ-2018

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos.com / Fesenko
Читать в
МАКСДзен
СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. ФСБ России развивает технологии выявления и уничтожения потенциально опасных беспилотников, эти разработки, необходимые для контроля за безопасностью воздушного пространства, уже применялись в РФ на Олимпиаде-2014 в Сочи и чемпионате мира-2018 по футболу, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«
"Мы развиваем техническую составляющую, которая способствовала бы контролю воздушного пространства. Внедряем новейшие технические разработки. Есть способность этих технических средств видеть и нейтрализовывать (беспилотники)", - сказал Бортников журналистам в четверг по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
"Кстати, мы применяли эти средства для обеспечения безопасности сначала Олимпиады в Сочи, а в последующем - чемпионата мира у нас в стране", - добавил Бортников.
Улучшение летных характеристик дронов, используемых террористами в их преступных целях, в ближайшее время станет реальным вызовом для мировых спецслужб, говорил Бортников днем ранее. По его словам, речь идет о способности беспилотников доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать "автономным роем".
 
ФутболОлимпийские игрыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Олимпийские игры 2014Чемпионат мира по футболу 2018
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    25.05 15:35
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
  • Теннис
    25.05 16:05
    I. Buse
    А. Рублев
  • Теннис
    25.05 17:35
    А. Захарова
    К. Мухова
  • Теннис
    25.05 18:00
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
  • Теннис
    25.05 18:30
    М. Осорио
    Е. Александрова
  • Хоккей
    25.05 17:20
    США
    Венгрия
  • Хоккей
    25.05 21:20
    Германия
    Великобритания
  • Хоккей
    25.05 17:20
    Чехия
    Норвегия
  • Хоккей
    25.05 21:20
    Словения
    Италия
  • Баскетбол
    25.05 20:00
    Зенит
    УНИКС
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала