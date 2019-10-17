Израильский министр прокомментировал историю с Наамой Иссахар

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. История с задержанной в РФ израильтянкой Наамой Иссахар не является кризисом официальных двусторонних отношений, но изменение "общественного климата" в Израиле на фоне этой истории налицо, сказал РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.

"Нет, это, конечно, не кризис в официальных двусторонних отношениях. Мы как правительство Израиля заинтересованы по-прежнему развивать с Россией максимально добрые отношения, развивать наши взаимоотношения. Я говорю это официально, как сопредседатель межправительственной комиссии по сотрудничеству "Израиль – Россия", - сказал Элькин.

При этом министр добавил, что, "с другой стороны, будет неправильно недооценить изменение общественного климата в Израиле в последнюю неделю" в свете истории с Наамой Иссахар и ее осуждением на срок, "который любому израильтянину, да и нам как правительству Израиля кажется абсолютно нелогичным и неоправданным".