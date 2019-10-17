Израильский министр прокомментировал историю с Наамой Иссахар

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. История с задержанной в РФ израильтянкой Наамой Иссахар не является кризисом официальных двусторонних отношений, но изменение "общественного климата" в Израиле на фоне этой истории налицо, сказал РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.
"Нет, это, конечно, не кризис в официальных двусторонних отношениях. Мы как правительство Израиля заинтересованы по-прежнему развивать с Россией максимально добрые отношения, развивать наши взаимоотношения. Я говорю это официально, как сопредседатель межправительственной комиссии по сотрудничеству "Израиль – Россия", - сказал Элькин.
При этом министр добавил, что, "с другой стороны, будет неправильно недооценить изменение общественного климата в Израиле в последнюю неделю" в свете истории с Наамой Иссахар и ее осуждением на срок, "который любому израильтянину, да и нам как правительству Израиля кажется абсолютно нелогичным и неоправданным".
"Все многие годы моей работы и работы моих коллег во многом сегодня понесли большой ущерб, потому что реакция обычных израильтян очень резкая на эту историю", - сказал Элькин. Он пояснил, что, согласно израильским поисковым системам, отмена билетов на полёты в Москву "уже достигла 40%", и "это влияет на климат бизнес-проектов и вложений".
Израильтянку Нааму Иссахар приговорили в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша.
Просьбу о ее помиловании на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за освобождение Иссахар, активисты которой призывают израильтян отказаться от полетов в Россию.