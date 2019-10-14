Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T20:09Z
https://ria.ru/20191014/1559782620.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155969/05/1559690521_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_7e9dc2b2e993a1e1d6ecc27233432c0a.jpg
РИА Новости

Израильтян призывают не летать в Россию в ответ на приговор Нааме Иссахар

20:09 14.10.2019
2570
© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. В израильском сегменте соцсетей множатся призывы отказаться от поездок в Россию и бойкотировать российские аэропорты при планировании транзитных рейсов из-за приговора израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
В социальных сетях появились группы, призывающие к давлению на Россию с целью добиться освобождения израильтянки. На страницу WeWantNaama в Facebook за три дня, прошедших после приговора Химкинского суда, подписались 12 тысяч пользователей. Активисты призывают участников группы пикетировать посольство РФ в Тель-Авиве.
На одном из израильских сайтов под петицией с призывом не летать через российские аэропорты уже собрано около 4 тысяч подписей. "После шести месяцев содержания под стражей в ожидании суда Наама была приговорена к очень суровому наказанию в виде 7,5 лет лишения свободы, несмотря на то, что она не торговала наркотиками и даже не въехала в Россию… Это шокирующий, несправедливый случай, и он должен быть скоро исправлен!" - говорится в петиции. Там же сообщается, что каждая подпись будет отправлена в посольство РФ в Израиле.
Министр экологии Израиля Зеев Элькин, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии, заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что советовал бы своей дочери избегать полетов через Россию.
"Наказание кажется необоснованным и несоразмерным тому поступку, что она совершила. Всем очевидно, что ведение дела было несправедливым и не соответствовало стандартам, установленным российской правовой системой в аналогичных случаях в последние годы… После такого скандального факта я бы посоветовал своей дочери избегать полетов через Россию", - заявил министр в интервью.
Президент Израиля Реувен Ривлин накануне обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки по гуманитарным соображениям.
Двадцатипятилетнюю Иссахар задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
11 октября, 18:00РИА Новости
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
12878351728
Обсудить 46
Реувен РивлинТель-АвивИзраильВ мире
Популярные комментарии
Чем же закончилось дело актрисы Натальи Бочкаревой, у которой некоторое время назад обнаружили наркотики прямо в Москве.
14 октября, 20:39
Йозеф Швейк
5320003
Не совсем так, Бурков был арестован по запросу интерпол. Ну, претензии с самолетом, это к сирийцам уже вовсе.
14 октября, 20:42
Йозеф Швейк
42300010
Рекомендуем
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией
РИА
Новости
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Лента
новостей
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Стоп-кадр видео с церемонии похорон ветерана вооруженных сил Ирландии Шея Брэдли
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен "дожимать" Россию
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта
Свехлипкие полимерные частицы
Созданы полимерные частицы, намертво прилипающие к любой поверхности
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Минобороны опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Почему к приезду Путина саудовцы выучили русский
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Провинции на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния