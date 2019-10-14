Израильтян призывают не летать в Россию в ответ на приговор Нааме Иссахар

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. В израильском сегменте соцсетей множатся призывы отказаться от поездок в Россию и бойкотировать российские аэропорты при планировании транзитных рейсов из-за приговора израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

В социальных сетях появились группы, призывающие к давлению на Россию с целью добиться освобождения израильтянки. На страницу WeWantNaama в Facebook за три дня, прошедших после приговора Химкинского суда, подписались 12 тысяч пользователей. Активисты призывают участников группы пикетировать посольство РФ в Тель-Авиве.

На одном из израильских сайтов под петицией с призывом не летать через российские аэропорты уже собрано около 4 тысяч подписей. "После шести месяцев содержания под стражей в ожидании суда Наама была приговорена к очень суровому наказанию в виде 7,5 лет лишения свободы, несмотря на то, что она не торговала наркотиками и даже не въехала в Россию… Это шокирующий, несправедливый случай, и он должен быть скоро исправлен!" - говорится в петиции. Там же сообщается, что каждая подпись будет отправлена в посольство РФ в Израиле.

Министр экологии Израиля Зеев Элькин, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии, заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что советовал бы своей дочери избегать полетов через Россию.

"Наказание кажется необоснованным и несоразмерным тому поступку, что она совершила. Всем очевидно, что ведение дела было несправедливым и не соответствовало стандартам, установленным российской правовой системой в аналогичных случаях в последние годы… После такого скандального факта я бы посоветовал своей дочери избегать полетов через Россию", - заявил министр в интервью.

Президент Израиля Реувен Ривлин накануне обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки по гуманитарным соображениям.