Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

По его словам, Химкинский городской суд Московской области приговорил Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной в хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 и пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ).

"Естественно, мы будет обжаловать это решение в Московском областном суде", - рассказал Тайц.

Двадцатипятилетняя израильтянка Наама Иссахар была задержана 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены около девяти граммов наркотиков. С момента ареста она находится в СИЗО, хотя члены еврейской общины готовы были предоставить жилье для домашнего ареста или внести за нее залог.

Иссахар в суде признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он обсуждал дело Иссахар с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы".

Израильская газета Haaretz со ссылкой на источники писала, что российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать в США. Газета утверждала, что этот вопрос упоминался во время встречи Нетаньяху с Путиным в Сочи.