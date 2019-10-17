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РИА Новости

Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану

16:20 17.10.2019 (обновлено: 16:27 17.10.2019)
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© REUTERS / Jim BourgПисьмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
© REUTERS / Jim Bourg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал содержание письма президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Эрдогану необычным.
Ранее был опубликован текст обращения, которое Трамп направил Эрдогану в день начала операции "Источник мира" на севере Сирии. Американский лидер потребовал от главы Турции "не подводить весь мир", "не стоить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал письмо необычным, отметив, что подобный язык нечасто встречается в переписке государственных лидеров.
"Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?" — написал Пушков.
По мнению парламентария, вышеперечисленные примеры демонстрируют, что "США не справляются ни с собой, ни с миром".
На прошлой неделе Турция начала на севере Сирии операцию "Источник мира" для создания буферной зоны. Дамаск и мировое сообщество осудили действия Анкары. В воскресенье по договоренности с курдами Сирия направила войска на север страны для противодействия турецкой армии.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииДональд ТрампАлексей ПушковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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