Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану

"Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?" — написал Пушков.

По мнению парламентария, вышеперечисленные примеры демонстрируют, что "США не справляются ни с собой, ни с миром".

На прошлой неделе Турция начала на севере Сирии операцию "Источник мира" для создания буферной зоны. Дамаск и мировое сообщество осудили действия Анкары. В воскресенье по договоренности с курдами Сирия направила войска на север страны для противодействия турецкой армии.