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РИА Новости

"Не будьте дураком": Трамп написал письмо Эрдогану из-за операции в Сирии

13:16 17.10.2019 (обновлено: 15:41 17.10.2019)
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© REUTERS / Jim BourgПисьмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
© REUTERS / Jim Bourg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил в день начала операции "Источник мира" на севере Сирии турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с требованием "не подводить весь мир". Ниже приводится полное содержание послания:
"Уважаемый господин президент:
Давайте заключим хорошую сделку! Вы не хотите быть ответственны за убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду. Я уже показал, на что способен, когда дело касалось пастора Брэнсона (санкции США после ареста в Турции Эндрю Брэнсона обрушили курс турецкой лиры в 2016 году. — Прим. ред.) .
Я приложил немало усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подводите весь мир. Вы можете заключить отличную сделку. Генерал Мазлум хочет вести с вами переговоры и готов пойти на серьезные уступки, на которые они никогда раньше не шли. На условиях конфиденциальности пересылаю Вам копию его письма, которое только что получил.
История будет Вам благодарна, если вы все сделаете правильно и гуманно. А если не произойдет ничего хорошего, в истории вы останетесь дьяволом. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком.
Я свяжусь с Вами позже.
С уважением, Дональд Трамп".
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
В США демократы резко раскритиковали послание. Они назвали письмо "совершенно жалким".
"Буду честен. Сначала я увидел это в Сети. Я действительно подумал, что это пранк, шутка, что это не могло быть написано в Овальном кабинете", — сказал конгрессмен Майк Куигли во время интервью CNN.
По словам турецкого политолога Айдына Сезера, письмо Трампа Эрдогану вызывающее и оскорбительное, но оно не окажет негативного влияния на отношения между странами.
Президент США Дональд Трамп
12:48Война в Сирии
В Кремле назвали тон письма Трампа Эрдогану необычным
Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов отметил, что американский лидер не до конца осознавал, насколько далеко готов зайти Эрдоган в борьбе против курдов из Сирийских демократических сил (СДС).
По его словам, Трамп попытался призвать стороны к переговорам: "Но переговоры могли затянуться, а Эрдоган не готов был ждать".
В свою очередь, координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов выразил мнение, что письмо слили, чтобы "оседлать волну со стороны американских конгрессменов", требующих наказать Эрдогана и остановить операцию.
"Президент США хотел показать себя миротворцем, и что не приемлет никаких конфликтов. Это создает информационный шум и играет на руку Трампу. Получается, что в этом шуме президент США тоже на стороне сил добра, выступающих против войны, а значит негативная оценка его действий — сбивается".
Руслан Мамедов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" подчеркнул, что Трамп недооценил воинственный настрой Анкары и возможные последствия.
По его словам, Трамп фактически сам позволил Анкаре начать операцию своим решением о выводе американских военных из Сирии, а теперь грозит Эрдогану карой.
"Все это за пределами рационального объяснения".
Федор Лукьянов
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Дамаск назвал это агрессией, мировое сообщество также осудило действия Анкары. Тринадцатого октября по соглашению с курдами Сирия направила войска на север страны, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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