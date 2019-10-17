Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T14:18Z
https://ria.ru/20191017/1559896176.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155987/90/1559879057_0:186:1280:906_1036x0_80_0_0_5dacafd612bf9566f48f71ecaac90d67.jpg
РИА Новости

В мэрии Новосибирска рассказали о девочке, покончившей с собой в школе

14:18 17.10.2019
10447
© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка, которая покончила с собой в здании школы в Новосибирске в четверг, была новенькой в этом учебном заведении, она жила в семье с матерью и отчимом, сообщил РИА Новости представитель городской администрации со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева.
Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. Позже прокуратура подтвердила, что, по предварительным данным, это суицид. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, в том числе ее активность в социальных сетях, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Девочка проживала в полной семье – мама, отчим, в семье есть еще один ребенок 2015 года рождения. Мы со своей стороны будем отслеживать весь путь обучения девочки в других образовательных учреждениях, выяснять, какие вопросы возникали в процессе учебы. В школе № 112 каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало", - сообщил Ахметгареев.
По информации начальника департамента образования, трагический инцидент произошел утром в четверг. В школе девочка обучалась с сентября. По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя была создана рабочая группа, которая выехала в школу. Работу группы возглавил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружения тела мужчины на улице Большая Полянка в Москве
15 октября, 17:57РИА Новости
В Подольске призывник покончил с собой накануне отправки в армию
"Комиссии предстоит изучить деятельность образовательной организации, детали произошедших событий. Эту работу осуществляют не только специалисты департамента образования, к работе подключена администрация района и представители силовых структур – Следственный комитет, который также изучает обстоятельства происшествия", - сообщили в департаменте.
Между тем в социальных сетях и СМИ распространяются аудиозаписи и переписки в мессенджерах якобы покончившей с собой девочки, в которых она высказывает суицидальные мысли и находится в явно неуравновешенном психоэмоциональном состоянии.
22243914
Обсудить 1
Смерть новосибирской школьницыСледственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Фигуранты дела об убийстве девушки в Екатеринбурге признали вину частично
РИА
Новости
Подозреваемый в убийстве девушки из-за машины в Екатеринбурге
Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил "сделать ребенка" ее семье
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Очевидица рассказала, как пытались спасти погибшую новосибирскую школьницу
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Лента
новостей
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Парты
Новосибирскую школу проверят после инцидента с гибелью старшеклассницы
Конференция в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителями парламентской делегации из России
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт оценил письмо Трампа Эрдогану
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Погибшая в Новосибирске школьница перед смертью попросила прощения у друга
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48На министра спорта Ставрополья завели дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
Лента новостейМолния