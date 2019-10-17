В мэрии Новосибирска рассказали о девочке, покончившей с собой в школе

"Девочка проживала в полной семье – мама, отчим, в семье есть еще один ребенок 2015 года рождения. Мы со своей стороны будем отслеживать весь путь обучения девочки в других образовательных учреждениях, выяснять, какие вопросы возникали в процессе учебы. В школе № 112 каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало", - сообщил Ахметгареев.