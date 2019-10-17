В мэрии Новосибирска рассказали о девочке, покончившей с собой в школе

НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка, которая покончила с собой в здании школы в Новосибирске в четверг, была новенькой в этом учебном заведении, она жила в семье с матерью и отчимом, сообщил РИА Новости представитель городской администрации со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева.
Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. Позже прокуратура подтвердила, что, по предварительным данным, это суицид. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, в том числе ее активность в социальных сетях, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Девочка проживала в полной семье – мама, отчим, в семье есть еще один ребенок 2015 года рождения. Мы со своей стороны будем отслеживать весь путь обучения девочки в других образовательных учреждениях, выяснять, какие вопросы возникали в процессе учебы. В школе № 112 каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало", - сообщил Ахметгареев.
По информации начальника департамента образования, трагический инцидент произошел утром в четверг. В школе девочка обучалась с сентября. По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя была создана рабочая группа, которая выехала в школу. Работу группы возглавил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.
"Комиссии предстоит изучить деятельность образовательной организации, детали произошедших событий. Эту работу осуществляют не только специалисты департамента образования, к работе подключена администрация района и представители силовых структур – Следственный комитет, который также изучает обстоятельства происшествия", - сообщили в департаменте.
Между тем в социальных сетях и СМИ распространяются аудиозаписи и переписки в мессенджерах якобы покончившей с собой девочки, в которых она высказывает суицидальные мысли и находится в явно неуравновешенном психоэмоциональном состоянии.