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РИА Новости

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

08:16 17.10.2019 (обновлено: 14:06 17.10.2019)
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© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
НОВОСИБИРСК, 17 окт — РИА Новости. В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства смерти школьницы в управлении не разглашают.
По предварительной версии, девочка покончила с собой, сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Позже в областной прокуратуре подтвердили, что это было самоубийство.
В школе проходят проверки, мэр Новосибирска Анатолий Локоть направил туда специальную комиссию. Расследование взяла под контроль региональный уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.
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Смерть новосибирской школьницыНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
школа во многом сейчас виновата. Пока они не вернутся к нормальной системе обучения, все будет только усугубляться. Многие мои знакомые уже переводят детей на домашнее обучение, потому как от школьного учителя толку нет. Детям перестали объяснять, с них только требуют. Причем если раньше к учителю можно было подойти за помощью после уроков, то сейчас все, приходи на дополнительные занятие (плати денежку). Школа перестала быть образовательным учреждением, школа теперь не выполняет никакой педагогической функции, только услуги... нет слов просто.
17 октября, 09:38
Лариса Ильина
5471119492
Не надо никого винить. Всё это результат самореализации, самодостаточности, амбициозности родителей. Посмотрите сколько сейчас разведенок.. А всё из за чего? Не могут найти общий язык, все гордые стали, 2 человека уже договорится не могу - а это как раз и значит что навыков нет, самореализация невозможна, так и остануться неудачниками.. А страдают дети. Если живешь в семье где все любят и уважают друг друга, то если случается что то плохое, ты бежишь домой в "защищенное укрытие где тебе помогут".. А когда некуда идти, да, в школьный туалет.
17 октября, 09:37
Роман Малафеев
2410015267
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