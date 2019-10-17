В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

НОВОСИБИРСК, 17 окт — РИА Новости. В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

По предварительной версии, девочка покончила с собой, сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Позже в областной прокуратуре подтвердили, что это было самоубийство.