В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

НОВОСИБИРСК, 17 окт — РИА Новости. В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства смерти школьницы в управлении не разглашают.
По предварительной версии, девочка покончила с собой, сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Позже в областной прокуратуре подтвердили, что это было самоубийство.
В школе проходят проверки, мэр Новосибирска Анатолий Локоть направил туда специальную комиссию. Расследование взяла под контроль региональный уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.