Мэр Новосибирска направил спецкомиссию в школу, где нашли тело ученицы

НОВОСИБИРСК, 17 окт — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился направить специальную комиссию для установления причин трагического происшествия с десятиклассницей в школе, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что 15-летняя ученица десятого класса в Новосибирске, по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством в туалете школы. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело.
"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться в инциденте. От управления образования в школу уже направлена специальная комиссия", — сказали в мэрии.
Как сообщалось, следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка.