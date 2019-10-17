Мэр Новосибирска направил спецкомиссию в школу, где нашли тело ученицы

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что 15-летняя ученица десятого класса в Новосибирске, по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством в туалете школы. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело.