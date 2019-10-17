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РИА Новости

Мэр Новосибирска направил спецкомиссию в школу, где нашли тело ученицы

10:19 17.10.2019 (обновлено: 11:24 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 окт — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился направить специальную комиссию для установления причин трагического происшествия с десятиклассницей в школе, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что 15-летняя ученица десятого класса в Новосибирске, по предварительной версии, покончила жизнь самоубийством в туалете школы. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело.

"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться в инциденте. От управления образования в школу уже направлена специальная комиссия", — сказали в мэрии.

Как сообщалось, следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка.
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Смерть новосибирской школьницыАнатолий ЛокотьСледственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Пиар на смерти девочки? Ну и Локоть.... Как будто обычные полицейские не разберутся, надо обязательно спец.комиссию.
17 октября, 10:27
ИРИван Русский
483002544
Жаль девчонку. Переходный возраст. Родители пашут не до детских проблем, в школе тоже обратиться не к кому особо. Уроки бы что ли сделали какие об самоубийствах, что не выход это.
17 октября, 11:04
ssergej-bor
70150518
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