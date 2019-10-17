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РИА Новости

Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу "Зимней вишни"

09:20 17.10.2019
2039
© РИА Новости / Максим Серков / Перейти в фотобанкТехнический директор комбината ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года
Технический директор комбината ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня 25 марта 2018 года
© РИА Новости / Максим Серков
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Технический директор комбината ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 окт - РИА Новости. Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.
В рамках дела обвиняются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018
16 мая, 04:39РИА Новости
Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
"Просим суд Богдановой, Соболеву, Судденок и Антюшину (продлить - Прим. ред.) меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца, до 26 января 2020 года… Изменить меру пресечения Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину на иную… запрет определенных действий", - сказал прокурор.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
Место памяти и силы: "Парк ангелов" в Кемерово
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
1 из 12

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
2 из 12

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

Часовня в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
3 из 12

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
4 из 12

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
5 из 12

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
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© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
6 из 12

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
7 из 12

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
8 из 12

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Вход в часовню в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
9 из 12

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
10 из 12

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

"Парк ангелов" в Кемерово.

Дети качаются на качелях в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
11 из 12

"Парк ангелов" в Кемерово.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Шишкин / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
12 из 12

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
1 из 12

"Парк ангелов" — проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На площади 1,8 гектара создано современное пространство для отдыха.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Парк разделен стеной с водопадом на две части.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Одна часть парка представляет собой лужайки, прогулочные дорожки и газоны. Здесь же установлена светомузыкальная башня.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Вторая часть с детской площадкой, фонтаном-шутихой и амфитеатром предназначена для активного отдыха детей.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе", — рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На территории парка создали старинную башню, которая символизирует Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Внутри башни есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри — имена всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
10 из 12

В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших при пожаре.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Парк ангелов" в Кемерово.

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
12 из 12

По словам губернатора Кузбасса, перед создателями парка стояла задача "сделать не место скорби, а место памяти и место силы".

© РИА Новости / Георгий Шишкин
Перейти в фотобанк
15103118
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Сергей ГенинПожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
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