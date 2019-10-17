Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу "Зимней вишни"

Технический директор комбината ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Архивное фото

Технический директор комбината ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года

КЕМЕРОВО, 17 окт - РИА Новости. Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.

В рамках дела обвиняются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

"Просим суд Богдановой, Соболеву, Судденок и Антюшину (продлить - Прим. ред.) меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца, до 26 января 2020 года… Изменить меру пресечения Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину на иную… запрет определенных действий", - сказал прокурор.