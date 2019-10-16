Гончарук объяснил посещение концерта, где выступала ультраправая группа

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук объяснил, что посетил рок-концерт, где выступала ультраправая группа "Сокира Перуна", использующая в выступлениях нацистскую символику и фашистские призывы, из уважения украинским силовикам.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, на котором выступала группа "Сокира Перуна". По данным издания, после этого Гончарука якобы вызвали для объяснений перед депутатами фракции "Слуга народа".

В отношении "Сокиры Перуна" в 2018 году было возбуждено уголовное дело по причине использования на концертах свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини. Гончарук заявил, что не слушал концерт и не имеет к нему никакого отношения. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала немедленной отставки премьера.

"Это не был концерт какой-то одной определенной группы, на который я пошел, потому что фанат. Это было мероприятие, которое, насколько я знаю, организовывали ветеранские объединения. Поэтому я с уважением к этим ветеранским организациям туда пошел", - заявил Гончарук в ходе брифинга в среду, трансляцию вел YouTube-канал "Громадское".