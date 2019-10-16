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РИА Новости

Гончарук объяснил посещение концерта, где выступала ультраправая группа

20:37 16.10.2019 (обновлено: 04:47 17.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук объяснил, что посетил рок-концерт, где выступала ультраправая группа "Сокира Перуна", использующая в выступлениях нацистскую символику и фашистские призывы, из уважения украинским силовикам.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, на котором выступала группа "Сокира Перуна". По данным издания, после этого Гончарука якобы вызвали для объяснений перед депутатами фракции "Слуга народа".
В отношении "Сокиры Перуна" в 2018 году было возбуждено уголовное дело по причине использования на концертах свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини. Гончарук заявил, что не слушал концерт и не имеет к нему никакого отношения. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала немедленной отставки премьера.

"Это не был концерт какой-то одной определенной группы, на который я пошел, потому что фанат. Это было мероприятие, которое, насколько я знаю, организовывали ветеранские объединения. Поэтому я с уважением к этим ветеранским организациям туда пошел", - заявил Гончарук в ходе брифинга в среду, трансляцию вел YouTube-канал "Громадское".

Верховная рада Украины 4 октября утвердила программу деятельности нового кабмина во главе с премьером Гончаруком. Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций
14 октября, 13:51Акценты
Свастика для премьера. С кем неонацисты делят сцену в КиевеУкраинский премьер-министр сходил в выходные на концерт. Имеет полное право. Только вот выступала там группа неонацистской направленности. Имеет ли политик высокого ранга право на такие развлечения?
118001639
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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