В Совфеде оценили недопуск украинских претендентов на "Евровидение-2020"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Граждане Украины, которые совершают поездки в Россию, в том числе по работе, сразу становятся врагами для Киева, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Ранее украинская телерадиовещательная компания заявила, что исполнители с Украины, побывавшие на гастролях в России, в том числе в Крыму, не будут допущены к конкурсу для участия в "Евровидении".

"Те, кто пытается сотрудничать с Россией, работать в нашей стране, выступать на гастролях, сразу становятся врагами киевской власти", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что за любые призывы к дружбе с Россией сразу идет наказание за поддержку "государства – агрессора".

Подобную тактику Киева по отношению к своим же гражданам Кондратьев охарактеризовал как политическое преследование. Он также напомнил, что многие журналисты уже поплатились за то, что предлагали восстанавливать отношение с Россией.