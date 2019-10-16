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РИА Новости

В Совфеде оценили недопуск украинских претендентов на "Евровидение-2020"

19:42 16.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Граждане Украины, которые совершают поездки в Россию, в том числе по работе, сразу становятся врагами для Киева, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Ранее украинская телерадиовещательная компания заявила, что исполнители с Украины, побывавшие на гастролях в России, в том числе в Крыму, не будут допущены к конкурсу для участия в "Евровидении".
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"Те, кто пытается сотрудничать с Россией, работать в нашей стране, выступать на гастролях, сразу становятся врагами киевской власти", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что за любые призывы к дружбе с Россией сразу идет наказание за поддержку "государства – агрессора".
Подобную тактику Киева по отношению к своим же гражданам Кондратьев охарактеризовал как политическое преследование. Он также напомнил, что многие журналисты уже поплатились за то, что предлагали восстанавливать отношение с Россией.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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