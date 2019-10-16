Сервис быстрого оформления документов на детей запустят в 2020 году

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президиум правкомиссии РФ по цифровому развитию одобрил концепцию суперсервиса "Рождение ребенка", который сократит время оформления документов и пособий на детей до 15 минут; россияне смогут стать его пользователями уже в 2020 году, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.

Сервис появится на базе портала госуслуг, он поможет родителям легко и быстро - по одному заявлению и без визитов в госорганы - получать весь комплекс услуг и выплат, предусмотренных в период от беременности до записи ребенка в детсад. Результатом оказания услуг является юридически значимый электронный документ, который будет в любой момент доступен в личном кабинете.

Как пояснили в Минкомсвязи, как только будущая мама становится на учет в женской консультации, суперсервис начинает проактивно помогать ей, предлагая запись на консультации и роды. Как только ребенок родится, сервис пришлет ей уведомление о том, что можно оформить весь комплекс документов и пособий на ребенка, и затем "нажатием одной кнопки" запускается единый процесс оформления.

Сейчас для оформления базового комплекта документов и пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в ведомства или МФЦ, 23 бумажных заявления и более 1,5 часов времени без учета ожидания в очереди, на портале госуслуг можно лишь записаться на прием. "Суперсервис "Рождение ребенка" позволит сделать это дистанционно и сократит время до 15 минут. Готовые документы поступят родителям в электронном виде, а социальные пособия будут перечислены на карту", - рассказали в Минкомсвязи. Там отметили, что в сервисе остается единственный бумажный документ - свидетельство о рождении, но и он нужен только для выезда за границу. В пределах РФ документы можно будет предъявлять на экране смартфона.

Сервис поможет родителям и далее записать ребенка в поликлинику и детский сад, выбрав удобный вариант. В 2020 году он позволит оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на маткапитал. Функционал будет дополняться.