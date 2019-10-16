Перепалка в ульяновском заксобрании пока не выносилась на комиссию по этике

Гибатдинов в беседе с РИА Новости сообщил, что жаловаться на Седова в комиссию по этике не планирует. "Я сделал ему замечание, на что он начал непонятные слова какие-то говорить: "Я в отличие от вас традиционный". Вот тут он толком не сказал, что он имел ввиду – ориентацию или что-то еще. Я подошел к нему, чтобы задать вопрос, что он имел ввиду… В мандатную комиссию обращаться я не вижу смысла… Это ниже моего достоинства, я свои выводы сделал", - сказал Гибатдинов.