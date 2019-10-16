Перепалка в ульяновском заксобрании пока не выносилась на комиссию по этике

САМАРА, 16 окт - РИА Новости. Комиссия по этике законодательного собрания Ульяновской области пока не планирует рассматривать конфликт, произошедший между двумя депутатами, который чуть не перерос в драку, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе парламента.
Ранее портал 73online.ru опубликовал видео с заседания комитета по ЖКХ в ЗС Ульяновской области, на котором депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов делает замечание председателю комитета беспартийному Андрею Седову. "Это негоже так обращаться к депутатам: кто-то тут лает. Вы, наверное, перепутали, вы не в овчарне находитесь, а в законодательном собрании", - говорит Гибатдинов. Седов в ответ заявляет: "Когда вы обращаетесь к председателю комитета со словом "милый мой"… Я, к вашему сведению, в отличие от вас не принадлежу к лицам нетрадиционной". Словесная перепалка чуть не переросла в драку, но Гибатдинова остановили коллеги, после чего коммунист с выкриками покинул зал.
"Вопрос на заседание мандатной комиссии по этике пока не выносился", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что для того, чтобы инцидент был включен в повестку заседания комиссии по этике, нужно соответствующее обращение.
Гибатдинов в беседе с РИА Новости сообщил, что жаловаться на Седова в комиссию по этике не планирует. "Я сделал ему замечание, на что он начал непонятные слова какие-то говорить: "Я в отличие от вас традиционный". Вот тут он толком не сказал, что он имел ввиду – ориентацию или что-то еще. Я подошел к нему, чтобы задать вопрос, что он имел ввиду… В мандатную комиссию обращаться я не вижу смысла… Это ниже моего достоинства, я свои выводы сделал", - сказал Гибатдинов.
Комментарием Седова РИА Новости пока не располагает.