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РИА Новости
Культура

Звезда шоу "Кухня" раскритиковала памятник на могиле Дмитрия Марьянова

14:53 16.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Елена Ксенофонтова, известная по работе в сериале "Кухня", опубликовала в инстаграме видео, в котором раскритиковала памятник, установленный на могиле актера Дмитрия Марьянова.

"Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста (нет, он есть). Но крест, заполненный радугой — это омерзительно", — прокомментировала Ксенофонтова.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Зрители полюбили его за роли в фильмах "Юнона и Авось", "Слушая тишину", "Выше радуги", а также за работы в сериалах "Небесный суд", "Боец", "Как выйти замуж за миллионера".
Недавно следственный комитет объявил официальную причину смерти. Актер скончался из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Однако в СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.
Жена артиста Ксения Бик отметила, что виновные в смерти ее мужа должны ответить за содеянное, но только в рамках закона.
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