Звезда шоу "Кухня" раскритиковала памятник на могиле Дмитрия Марьянова

"Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста (нет, он есть). Но крест, заполненный радугой — это омерзительно", — прокомментировала Ксенофонтова.