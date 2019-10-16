Звезда шоу "Кухня" раскритиковала памятник на могиле Дмитрия Марьянова

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Елена Ксенофонтова, известная по работе в сериале "Кухня", опубликовала в инстаграме видео, в котором раскритиковала памятник, установленный на могиле актера Дмитрия Марьянова.
"Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста (нет, он есть). Но крест, заполненный радугой — это омерзительно", — прокомментировала Ксенофонтова.
Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Зрители полюбили его за роли в фильмах "Юнона и Авось", "Слушая тишину", "Выше радуги", а также за работы в сериалах "Небесный суд", "Боец", "Как выйти замуж за миллионера".
Недавно следственный комитет объявил официальную причину смерти. Актер скончался из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Однако в СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.
Жена артиста Ксения Бик отметила, что виновные в смерти ее мужа должны ответить за содеянное, но только в рамках закона.