СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Марьянов скончался 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Как установило следствие, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре, причем не раз жаловался сотрудникам на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы, отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь, так как намеревалась продолжить социальную адаптацию Марьянова в стенах центра.