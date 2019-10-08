СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
Марьянов скончался 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Как установило следствие, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре, причем не раз жаловался сотрудникам на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы, отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь, так как намеревалась продолжить социальную адаптацию Марьянова в стенах центра.
В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Директора центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности. Вину она не признала.
17 октября 2017, 16:00РИА НовостиАгент Марьянова рассказала, от чего лечился актер незадолго до смерти