Вдова Марьянова прокомментировала новые факты по делу о его смерти

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик прокомментировала новые обстоятельства по делу о смерти мужа, о которых сообщил Следственный комитет.

Как установило следствие, артист умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Перед смертью Марьянов находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.

Жена артиста отметила, что виновные в смерти ее мужа должны ответить за содеянное, но только в рамках закона.

"Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок. Но я доверяю Следственному комитету", — приводит слова Бик "360".

Вдова Марьянова встретилась с директором реабилитационного центра на очной ставке, но та не признала вину.

"Она говорила, что это было не так. Но это абсурд", — рассказала Бик.

Марьянов умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Директора реабилитационного центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.