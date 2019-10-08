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РИА Новости

Вдова Марьянова прокомментировала новые факты по делу о его смерти

14:41 08.10.2019 (обновлено: 15:01 08.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик прокомментировала новые обстоятельства по делу о смерти мужа, о которых сообщил Следственный комитет.
Как установило следствие, артист умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Перед смертью Марьянов находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.
Жена артиста отметила, что виновные в смерти ее мужа должны ответить за содеянное, но только в рамках закона.
"Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок. Но я доверяю Следственному комитету", — приводит слова Бик "360".
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Вдова Марьянова встретилась с директором реабилитационного центра на очной ставке, но та не признала вину.
"Она говорила, что это было не так. Но это абсурд", — рассказала Бик.
Марьянов умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Директора реабилитационного центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
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Биография Дмитрия Марьянова
5542501312
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