Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Кремле прокомментировали требование Киева распустить самопровозглашенные республики Донбасса для выполнения Минских соглашений.
Эти заявления украинской стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "новыми вводными".
"Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно".
Он также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР и "финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".
Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло накануне. После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что это требование делает Минские соглашения неосуществимыми, так как самопровозглашенные республики Донбасса выступают сторонами договоренностей. По мнению сенатора, Киев таким образом пытается выиграть время.
Вчера, 08:58Сказано в эфире"Киев мечется". Эксперты оценили новые условия властей Украины по ДонбассуКиев пойдет на выполнение Минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР, заявила пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу. Эксперты в эфире радио Sputnik объяснили, о чем говорят эти требования.