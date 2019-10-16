Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

"Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно".