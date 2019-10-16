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РИА Новости

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

12:34 16.10.2019 (обновлено: 00:48 17.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Кремле прокомментировали требование Киева распустить самопровозглашенные республики Донбасса для выполнения Минских соглашений.
Эти заявления украинской стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "новыми вводными".

"Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Он также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР и "финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".
Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло накануне. После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что это требование делает Минские соглашения неосуществимыми, так как самопровозглашенные республики Донбасса выступают сторонами договоренностей. По мнению сенатора, Киев таким образом пытается выиграть время.
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Вчера, 08:58Сказано в эфире
"Киев мечется". Эксперты оценили новые условия властей Украины по ДонбассуКиев пойдет на выполнение Минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР, заявила пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу. Эксперты в эфире радио Sputnik объяснили, о чем говорят эти требования.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
киевские власти в результате государственного переворота 2014 года,должны быть в не закона,а Донбасс и Луганск стремились сохранить государственность Украины ,по этому они являются законными представителями Украины.
16 октября, 13:37
Юрий Сумин
225600015
Ожидаемый результат. Развалили СССР, теперь расхлебываем. Все по американскому сценарию(
16 октября, 13:19
Марианна Березина
135159029
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